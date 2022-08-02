متعلقات إلفيس بريسلى تعرض للبيع بمزاد.. وجيتاره يبدأ بـ 750 ألف دولار

قالت شبكة ان بي سي إنه سيتم طرح مجموعة من المجوهرات التى قدمها إلفيس بريسلي لمديره الكولونيل توم باركر فى مزاد يوم 27 أغسطس.
وجمعت GWS Auctions مائتي قطعة، بما في ذلك الخواتم الذهبية المرصعة بالجواهر وأزرار الكم والساعات والسلاسل، كما تم تضمين الجيتار الأحمر الذي عزف عليه بريسلي خلال عرضه التليفزيوني الشهير "العودة" عام 1968 وسيبدأ سعره في المزاد من 750 ألف دولار.
قدمت بريسيلا بريسلي ، زوجة بريسلي السابقة ، العديد من الأعمال الفنية، وقالت لرويترز "حسنا ، هذا يعيد الذكريات بالتأكيد."
وأضافت أنها كانت مزحة مستمرة مع زوجها السابق أنه اشترى باستمرار مجوهرات لباركر أو كلف بها لأن المدير كان لديه بالفعل كل ما يحتاجه ولم يعرف بريسلي ما الذي سيشتريه.
قالت بريسيلا بريسلي إنها شعرت بمسئولية حماية العناصر لأنها صممت بعضها ، بما في ذلك القطع النادرة التي تحمل شعار فرقة TCB ، الموسيقيون الذين شكلوا قسم الإيقاع الأساسي لفرقة بريسلي الداعمة في سنواته الأخيرة.
يرمز مصطلح "TCB" إلى "الاهتمام بالأعمال" ، وهو التعبير المفضل لبريسلي، ودعمت بريسيلا بريسلي المزاد جزئياً لأنها سئمت رؤية الكثير من القطع الأثرية المزيفة لإلفيس تعرض للبيع.
وقالت: "هناك الكثير من المنتجات غير الأصلية على الإطلاق وهذا يقلقني أريد أن أعرف على وجه اليقين أن هذا سيذهب إلى شخص سيهتم به ، أحب ذلك."
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