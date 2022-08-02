متعلقات إلفيس بريسلى تعرض للبيع بمزاد.. وجيتاره يبدأ بـ 750 ألف دولار

كتبت: نهال أبو السعود

قالت شبكة ان بي سي إنه سيتم طرح مجموعة من المجوهرات التى قدمها إلفيس بريسلي لمديره ‏‏الكولونيل توم باركر فى مزاد يوم 27 أغسطس.‏

وجمعت ‏GWS Auctions‏ مائتي قطعة، بما في ذلك الخواتم الذهبية المرصعة بالجواهر وأزرار الكم ‏‏والساعات والسلاسل، كما تم تضمين الجيتار الأحمر الذي عزف عليه بريسلي خلال عرضه التليفزيوني ‏‏الشهير "العودة" عام 1968 وسيبدأ سعره في المزاد من 750 ألف دولار.‏

قدمت بريسيلا بريسلي ، زوجة بريسلي السابقة ، العديد من الأعمال الفنية، وقالت لرويترز "حسنا ، ‏‏هذا يعيد الذكريات بالتأكيد."‏

وأضافت أنها كانت مزحة مستمرة مع زوجها السابق أنه اشترى باستمرار مجوهرات لباركر أو كلف بها لأن ‏‏المدير كان لديه بالفعل كل ما يحتاجه ولم يعرف بريسلي ما الذي سيشتريه.‏

قالت بريسيلا بريسلي إنها شعرت بمسئولية حماية العناصر لأنها صممت بعضها ، بما في ذلك القطع ‏‏النادرة التي تحمل شعار فرقة ‏TCB‏ ، الموسيقيون الذين شكلوا قسم الإيقاع الأساسي لفرقة بريسلي ‏‏الداعمة في سنواته الأخيرة. ‏

يرمز مصطلح "‏TCB‏" إلى "الاهتمام بالأعمال" ، وهو التعبير المفضل لبريسلي، ودعمت بريسيلا بريسلي ‏‏المزاد جزئياً لأنها سئمت رؤية الكثير من القطع الأثرية المزيفة لإلفيس تعرض للبيع.‏

وقالت: "هناك الكثير من المنتجات غير الأصلية على الإطلاق وهذا يقلقني أريد أن أعرف على وجه ‏‏اليقين أن هذا سيذهب إلى شخص سيهتم به ، أحب ذلك."‏