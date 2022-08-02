اليوم السابع
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ما هي الفئات المرخص لها بحمل السلاح بدون ترخيص؟

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 06:00 ص
ما هي الفئات المرخص لها بحمل السلاح بدون ترخيص؟ وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل البعض من المواطنين، عن الأشخاص الذين يحق لهم حمل الأسلحة بدون ترخيص طبقاً للقانون، ويوضح اليوم السابع فى النقاط التالية الفئات التى يصرح لها بحمل السلاح دون ترخيص طبقاً للقانون.
 
وينص القانون أن يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى، كل من:.
 
 
1- الوزراء الحاليون والسابقون.
 
2- موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون.
 
3- موظفو الحكومة السابقون المدنيون من درجة مدير عام فأعلى.
 
4-مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.
 
5- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.
 
6- أعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون 
 
7- طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية.
 
8- من يرى وزير الداخلية اعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية.
 
وعلى هؤلاء جميعاً أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بياناً بعددها وأوصافها الى مقر الشرطة الذي يقع فى دائرته محل إقامتهم وتسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الإبلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير.
 

ترخيص السلاح

رخصة السلاح

القانون المصرى

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