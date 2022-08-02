ليلة روحانية لفرقة الإنشاد الدينى فى أوبرا الإسكندرية

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مساء اليوم حفلا فنيا لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات على مسرح دارأوبرا الإسكندرية وذلك بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.

وتضمن برنامج الحفل مختارات من الأعمال الروحانية التراثية والمعاصرة شدا بها نجوم الفرقة منها فازوا بنيل الأمانى، موكب النور، مدد يا نبى، سلام على النبى، أنا بمدح النبى، على مدنة أم هاشم، المقبولة، قد تمم الله مقاصدنا، طلع البدر علينا، إلى رحاب يثرب، سبحانك الله، كن مع الله، صلوات الله على الهادى، إشهدوا، كم ناشد المختار، محمد يا رسول الله، أسماء الله الحسنى أداء نجوم الفرقة محمد الجزار، إيهاب ندا، طه حسين، محمدعبدالحميد، حسام صقر، محمد البحيرى، ولاءرميح.

يشار إلى أن فرقة الإنشاد الدينى قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.