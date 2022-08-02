اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 07:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

لطلاب الثانوية الأزهرية.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق جامعة الأزهر 2022

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 07:00 ص
لطلاب الثانوية الأزهرية.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق جامعة الأزهر 2022 جامعة الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" كل التفاصيل عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2022، وموعد تنسيق الكليات الأزهرية التى أعلنتها جامعة الأزهر.

 

-  جامعة الأزهر ستعلن خلال أيام موعدا لبدء تسجيل طلاب الثانوية رغباتهم بتنسيق الجامعة وسيستمر التقديم لمدة أسبوع.

 

-  تم تخصيص ثلاث مكاتب رئيسية لتسجيل الرغبات ضمن تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 وهى: أمانة الجامعة بفرعى طنطا وأسيوط، ومكتب التنسيق بفرع مدينة نصر للبنات، والمدينة الجامعية للبنين.

 

-  يجرى تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 بشكل إلكترونى من خلال الدخول على موقع الحكومة الإلكترونية، وتسجيل البيانات بسهولة ويُسْرٍ من خلال رقْم الجلوس والرقم السرى لكل طالب أو طالبة

 

-  يرتبط إعلان نتيجة التنسيق بدخول طلاب الشهادة الثانوية، الدور الثانى، وأداء الامتحانات، واعتماد نتائجهم، ثم بعد ذلك يتمّ عَقْدُ مؤتمرٍ صحفى لرئيس الجامعة لإعلان النتيجة.

 

-  غلق باب التسجيل الإلكترونى لاختبارات القدرات بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم 19 أغسطس الجارى

 

-  التقدم للطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية الأزهرية 2022 دور ثان، سيتم افتتاح المكتب عقب ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية دور ثان بـ48 ساعة.

 


تنسيق جامعة الازهر

تنسيق جامعة الازهر 2022

تنسيق الازهر

الثانوية الازهرية

بوابة الحكومة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة