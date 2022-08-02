كيربي: زيارة بيلوسي إلى تايوان تتوافق مع سياسة الولايات المتحدة

كتب أحمد عرفة

قال جون كيربي منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض، إن زيارة نانسى بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكى إلى تايوان تتوافق مع سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض،، أن الصين تستخدم زيارة نانسى بيلوسي كذريعة لتبرير نهجها العدائي في مضيق تايوان.

وتابع منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض: لا نسعى إلى أزمة أو تبني سياسة قرع طبول الحرب مع الصين.

وقال منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض،: ندعم تايوان وسندافع عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ.