فران شوى السمك بدمياط يعمل 14 ساعة يوميا.. ويؤكد: "أهم حاجة عندنا رضا الزبون"

باسم هلال أحد أبناء محافظة دمياط نموذج لشاب مكافح يعمل فى مهنة شوى الأسماك وعمل طواجن وصوانى الأسماك والجمبرى المختلفة.

يقول باسم هلال: بعمل فى هذه المهنة من سنوات واتعودت اقف أمام الفرن وحرارة النار يوميا من السابعة صباحا تقريبا وممكن العمل حوالى 14 ساعة يوميا ،لان ده أكل عيشى وبالرغم من شدة الحرارة والعرق ولهيب الفرن بس بنستحمل وبنشتغل.

وأضاف باسم هلال: شوى السمك أنواع فى شوى السمك مغلق وفى مفتوح ومحشى بالخضروات، ومنها الزيت والليمون ، وكل زبون له طلب خاص ممكن السمك ينشف فى الفرن وممكن نص شوى وفى الغالب يتم شوى السمك باستخدام الردة.

وأشار باسم هلال: أما عمل الطواجن لها خبرة وصنعة منها طاجن السمك والجمبرى وبعض الطواجن تحتوى على بطاطس وفى طواجن كوكتيل بحر .

وأضاف باسم هلال كل واحد له اكل عيشة ربنا يساعده وعليه وأهم حاجة عندنا ارضاء الزبون.



باسم هلال فران شوى السمك بدمياط (1)



باسم هلال فران شوى السمك بدمياط (2)



باسم هلال فران شوى السمك بدمياط (3)