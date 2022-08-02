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غدا.. العرض الجوى (Pyramids Air Show 2022) ينطلق فوق الأهرامات

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 09:57 ص
غدا.. العرض الجوى (Pyramids Air Show 2022) ينطلق فوق الأهرامات عرض جوى - أرشيفية
كتب زكى القاضى

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تنطلق غدا الأربعاء فعاليات  العرض الجوى Pyramids Air Show 2022 وذلك في منطقة الأهرامات، وحيث تسمع وتشاهد الطائرات المشاركة في سماء القاهرة الكبرى .
 
ويشارك فى العرض فريق النسور السوداء الكورى الجنوبى (Black Eagles) بعدد من الطائرات التى ستنفذ عدداً من العروض الجوية المتميزة، بالتزامن مع تقديم فريق النجوم الفضية المصرى (Silver Stars) وفريق طائرات الهيل جازيل المصرى (حورس) عروضاً جوية مبهرة، وكذا تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية عدد من العروض أثناء فعاليات المهرجان.
 
كما  تشارك الموسيقات العسكرية المصرية بعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة .
 
 

العرض الجوى

القوات المسلحه

القوات الجويه

صوت الطيارات

صوت طيارات



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