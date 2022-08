عودة النشاط السينمائى بمركز الحرية للإبداع بالاسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

أعلن مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية التابع لصندوق التنمية الثقافية، استئناف النشاط السينمائي بعودة فعاليات عروض نادي الحرية السينمائي الأسبوعي تحت إشراف الناقد السينمائي محمد كمال مبارك في تمام السادسة من مساء الثلاثاء من كل أسبوع.

والهدف الأساسى من نشاط نادي السينما بمركز الحرية السكندري للإبداع هو نشر الثقافة العامة والارتقاء بذوق المشاهد من خلال عرض أفلام رفيعة المستوى تمثل المدارس الفنية العالمية المختلفة.

جدول عروض أفلام شهر أغسطس 2022

الثلاثاء 9 أغسطس

‏Khartoum (1966)

الثلاثاء 16 أغسطس

‏The Wind and the Lion (1975)

الثلاثاء 23 أغسطس

‏The Man Who Would Be King (1975)

الثلاثاء 30 أغسطس

‏The Fall Of The Roman Empire (1964)