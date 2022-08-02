اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 09:18 م
أكرم القصاص
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عودة النشاط السينمائى بمركز الحرية للإبداع بالاسكندرية

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 08:24 م
عودة النشاط السينمائى بمركز الحرية للإبداع بالاسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

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أعلن مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية التابع لصندوق التنمية الثقافية، استئناف النشاط السينمائي بعودة فعاليات عروض نادي الحرية السينمائي الأسبوعي تحت إشراف الناقد السينمائي محمد كمال مبارك في تمام السادسة من مساء الثلاثاء من كل أسبوع.
 
والهدف الأساسى من نشاط نادي السينما بمركز الحرية السكندري للإبداع هو  نشر الثقافة العامة والارتقاء بذوق المشاهد من خلال عرض أفلام رفيعة المستوى تمثل المدارس الفنية العالمية المختلفة.
 
 
 
جدول عروض أفلام شهر أغسطس 2022 
 
الثلاثاء 9 أغسطس 
‏Khartoum (1966)
 
الثلاثاء 16 أغسطس 
‏The Wind and the Lion (1975)
 
الثلاثاء 23 أغسطس 
‏The Man Who Would Be King (1975)
 
الثلاثاء 30 أغسطس 
‏The Fall Of The Roman Empire (1964)
 
 

الاسكندرية

المراكز الثقافية

النشاط السينمائى

نادى السينما



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