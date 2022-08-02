عضو لجنة المخابرات بالكونجرس: عملية قتل الظواهري رسالة مهمة للإرهابيين

كتب أحمد عرفة

قال عضو لجنة المخابرات في الكونجرس الأمريكى ماركو روبيو، إن عملية قتل زعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان أيمن الظواهري رسالة مهمة للإرهابيين.

من جانبها أكدت مصادر لقناة العربية، مقتل 2 من مساعدي سراج الدين حقاني وزير داخلية طالبان وعدد من المقاتلين العرب.

وفى وقت سابق قالت وسائل إعلام أمريكية، الاثنين، أن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري قتل في الغارة الأمريكية على أفغانستان.

وقالت المصادر إن الغارة الأمريكية لطائرة بدون طيار في أفغانستان أدت لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وأوضحت شبكة "سى إن إن" الأمريكية أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيكشف عن تفاصيل عملية للتخلص من هدف مهم تابع لتنظيم القاعدة في أفغانستان.