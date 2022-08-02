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عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 10:58 ص
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى - ارشيفية
كتب: أحمد جمعة

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الأوقاف الإسلامية في القدس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

 

 


اخبار فلسطين

مستوطنون يقتحمون الأقصى

المسجد الأقصى المبارك

اخبار القدس

مستوطنون يقتحمون ساحات الاقصى



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