اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 01:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

طفح جلدى يثير الفزع بين ركاب مترو فى إسبانيا ..صور

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 01:02 م
طفح جلدى يثير الفزع بين ركاب مترو فى إسبانيا ..صور طفح جلدى
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أثار راكب مترو الانفاق فى العاصمة الإسبانية مدريد الفزع بين باقى الركاب وذلك لإصابته بطفح جلدى كالتى تظهر على مصابى جدرى القرود، وأكد الراكب أنه مصاب بالفيروس.
 
ونشر طبيب على شبكات التواصل الاجتماعى الخاصة به صورة لرجل يظهر عليه طفح جلدى مثل التى يعانى منها مرضى جدرى القرود ، وقال "سألته إذا كان مريضا بالفيروس ورد نعم"، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.
 
وسأل الطبيب الرجل عن أسباب عدم وجوده في العزل، فأجاب بأن المستشفى لم تطلب منه البقاء في العزل ، وشعر بالانزعاج وطلب من الطبيب عدم توجيه اسئلة آخرى له.
 
وقال الطبيب على تويتر "مترو الانفاق أصبح مصدر عدوى لفيروس جدرى القرود ، فبعد هذه الحالة اعتقد أنه سيصاب الكثيرين بالفيروس وهو ما يؤدى فى النهاية الى ارتفاع الحالات.
 
جدير بالذكر أن الطبيب جعل حسابه على تويتر خاصًا بعد الجدل الذي أثارته القصة التي تحدث عنها.
 
وكانت إسبانيا أبلغت عن ثاني حالة وفاة مرتبطة بجدري القرود، وقالت وزارة الصحة الإسبانية في تقرير "من بين 3750 مريضا.. تم نقل 120 إلى المستشفى وتوفي اثنان"، من دون أن تحدد تاريخ الوفاة الثانية. 
 
وذكر مركز تنسيق الطوارئ والتنبيه التابع لوزارة الصحة أن 4298 شخصا أصيبوا في إسبانيا بجدري القرود، ما يجعلها من أكثر دول العالم تضررًا.
 
 
 
9b2416ba-536b-4abd-9a4f-fe6fbd74c138
 

adff3c4f-9b0e-4585-a3cf-dc56009f87ea
 

 


اسبانيا

جدرى القرود

فيروس جدرى القرود

اوروبا

متر الانفاق



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة