طفح جلدى يثير الفزع بين ركاب مترو فى إسبانيا ..صور

فاطمة شوقى

أثار راكب مترو الانفاق فى العاصمة الإسبانية مدريد الفزع بين باقى الركاب وذلك لإصابته بطفح جلدى كالتى تظهر على مصابى جدرى القرود، وأكد الراكب أنه مصاب بالفيروس.

ونشر طبيب على شبكات التواصل الاجتماعى الخاصة به صورة لرجل يظهر عليه طفح جلدى مثل التى يعانى منها مرضى جدرى القرود ، وقال "سألته إذا كان مريضا بالفيروس ورد نعم"، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وسأل الطبيب الرجل عن أسباب عدم وجوده في العزل، فأجاب بأن المستشفى لم تطلب منه البقاء في العزل ، وشعر بالانزعاج وطلب من الطبيب عدم توجيه اسئلة آخرى له.

وقال الطبيب على تويتر "مترو الانفاق أصبح مصدر عدوى لفيروس جدرى القرود ، فبعد هذه الحالة اعتقد أنه سيصاب الكثيرين بالفيروس وهو ما يؤدى فى النهاية الى ارتفاع الحالات.

جدير بالذكر أن الطبيب جعل حسابه على تويتر خاصًا بعد الجدل الذي أثارته القصة التي تحدث عنها.

وكانت إسبانيا أبلغت عن ثاني حالة وفاة مرتبطة بجدري القرود، وقالت وزارة الصحة الإسبانية في تقرير "من بين 3750 مريضا.. تم نقل 120 إلى المستشفى وتوفي اثنان"، من دون أن تحدد تاريخ الوفاة الثانية.

وذكر مركز تنسيق الطوارئ والتنبيه التابع لوزارة الصحة أن 4298 شخصا أصيبوا في إسبانيا بجدري القرود، ما يجعلها من أكثر دول العالم تضررًا.