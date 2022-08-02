ضبط 6 أطنان ملح غير مطابق للاشتراطات الصحية بالصف فى الجيزة

كتب سيد الخلفاوى

تمكنت محافظة الجيزة من خلال حملة مكبرة شنتها الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الصف ومباحث ومديرية التموين من ضبط منشاة غير مرخصة تقوم بتعبئة ملح الطعام غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية مما يمثل خطراً على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قامت على الفور بغلق وتشميع المنشأة والتحفظ علي الكميات المضبوطة والتي تقدر بحوالي 6 أطنان ملح معبأ بالمخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأشار محافظ الجيزة أن الحملات تأتي ضمن المجهودات التي تنفذها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي والتأكد من جودة وسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، مؤكداً علي مواصلة الحملات للتصدي للمنشأت التجارية المخالفة والغير مرخصة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها حرصآ علي صحة وسلامة المواطنين وضمان سلامه السلع الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين.

وفي نفس الإطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشاة القناطر ومديرية ومباحث التموين من ضبط 2د طن هياكل وأحشاء ولحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة بدون ترخيص بمنطقة منشأة القناطر وتم التحفظ على الكمية وتحرير محضر جنح منشأة القناطر وجاري متابعة قرار النيابة المختصة.