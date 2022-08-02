ضبط 20 طن أغذية حجبها التجار عن الأسواق فى حملات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (447) ومنهم قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة (92) طن مواد غذائية وفى مجالى حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من (20) طنا.

كما ضبطت الحملات فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية (71) طنا، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (712) قضية من بينها (195) قضية "خبز ناقص الوزن" و (177) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات".

وفى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى تم ضبط (20) قضية بمضبوضات أكثر من (117) طن أقماح محلية.