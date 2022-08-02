ضبط 1534 قضية تموينية متنوعة فى حملات أمنية موسعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1534 قضية تموينية متنوعة من بينهم قضية حجب سلع إستراتيجية بإجمالى مضبوطات (4,300 طن "دقيق أبيض")، و(434) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية مضبوطات بلغت ( 71,230 طن " دقيق أبيض - سكر – زيت – أعلاف – لحوم " – 127 عبوة "عصائر – بسكويت" – 16800 قطعة "مستلزمات طبية" – 600 قطعة بيض مائدة – 146 عبوة سجائر).

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 712 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (22 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع"– 195 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 177 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 113 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 114 قضايا توقف عن الإنتاج – 91 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت ( 6,550 طن دقيق بلدى مدعم – 6520 رغيف بلدى مدعم) وكذا ضبط (12) قضايا إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (9,540 طن سكر مدعم –57400 لتر مواد بترولية – 689 أسطوانة بوتاجاز)، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (91,620 طن – 6520 رغيف بلدى مدعم – 57400 لتر مواد بترولية – 689 أسطوانة بوتاجاز – 146 عبوة سجائر – 127 عبوة "عصائر – بسكويت" – 16800 قطعة مستلزمات طبية – 600 قطعة بيض مائدة).

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" .. عن ضبط (57) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (24539) عبوة "سجائر "مختلفة الأنواع.

وضبط 20قضية لإمتناعه عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ(117,3450) طن أقماح محلية، وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 7) قضايا بمضبوطات بلغت (194 قطعة "65 قطعة صوتية – 91 قطعة ضوئية – 38 ملصق")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.