ضبط مخزن خردة يضم مهمات كهربائية خاصة بالوحدات المحلية في المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

تمكنت مباحث الكهرباء من ضبط مخزن خردة يضم مهمات كهربائية خاصة بالوحدات المحلية للانارة العامة و شركات الكهرباء غير مصرح بتداولها بالأسواق.

وردت معلومات أولية للأجهزة الأمنية، بقيام صاحب ورشة بالاتجار فى المهمات الكهربائية الخاصة بالوحدات المحلية للإنارة العامة، وشركات الكهرباء وغير مصرح بتداولها بالاسواق مما يضر بالاقتصاد القومى، ويعتبر اهدارا للمال العام.

باخطار اللواء محمد يوسف مدير مباحث الكهرباء وجه على الفور بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد أحمد عوض، مفتش مباحث المنطقة والمقدم علاء عبد الصمد سعيد رئيس مباحث كهرباء المنيا.

وبعد تقنين الاجراءات القانونية تم مداهمة الورشة وتم ضبط المتهم مقيم بمركز المنيا صاحب مخزن خردة وبحوزتة 25 غلاف كشاف خالية من اللمبات والترانسات ملك الوحدة المحلية 27 زراع كشاف المونيوم، ملك للوحدات المحلية، وتخص الإنارة العامة، وغير مصرح بتداولها للأسواق، وضبط اسلاك موصلات المونيوم غير معزول مقاطع مختلفة وهى ملك شركات توزيع الكهرباء وغير مصرح بتداولها للأسواق.

وتم ضبط المتهم وعمل المحضر رقم 25393 جنح مركز شرطه المنيا 2022.

تم عرض المتهم على النيابة العامة التى أمرت بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات مع عرضه في الموعد القانوني للنظر في قرار تجديد الحبس.