اليوم السابع
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ضبط مخبز بلدى فى الإسكندرية لتصرفه فى 1.5 طن دقيق بلدى مدعم

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 10:47 م
ضبط مخبز بلدى فى الإسكندرية لتصرفه فى 1.5 طن دقيق بلدى مدعم مخبز - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة طبقا لتوجيهات المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية، ومتابعة حركة الدقيق البلدى المدعم حفاظا على مقدرات الدولة.
 
وقامت إدارة تموين العامرية اليوم الثلاثاء، برئاسة حسن داود مدير إدارة تموين العامرية وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بشن حملات على المخابز البلدية فى نطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط أحد المخابز البلدية بالتصرف فى 31 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بإجمالى أكثر من 1.5 طن دقيق بغرض التربح غير المشروع من أموال الدعم.
 
كما تحرر 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية، وتحرير محضرين عدم نظافة أدوات العجين، وتحرير محضر عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

الاسكندرية

تموين الاسكندرية

المخابز البلدية

الدقيق الدعم



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