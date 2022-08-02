اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 01:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

صور وتفاصيل جديدة فى عملية مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهرى

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 12:00 م
صور وتفاصيل جديدة فى عملية مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهرى منطقة شربور
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قبل أسبوع قطع هدوء منطقة شربور وسط كابول، صوت دوي انفجار، سببه صاروخ من طائرة أمريكية مسيرة، لكن أحدا فى أفغانستان لم يتبين حقيقة الخبر.

 

الحى الدبلوماسى

لكن يوم الإثنين، كان الوقت الذي اختارته السلطات الأمريكية، لإعلان أن عملية استهدفت هدفا مهما في العاصمة الأفغانية، مفسحة المجال للرئيس جو بايدن، ليزف خبر القضاء على الإرهابي أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة منتصف ليل نفس اليوم.

وحسب موقع العين الإخبارى، قتل الظواهري في منزل يقع بمنطقة شربور وسط كابول، في غارة بطائرة مسيرة نفذتها وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" في كابول بعطلة نهاية الأسبوع.

وخلال خطاب متلفز من شرفة البيت الأبيض، أعلن بايدن مقتل الظواهري، قائلًا إن "العدالة تحققت، ولم يعد هذا الزعيم الإرهابي موجودا".

منطقة شاربور

وجذبت منطقة شربور الأنظار إليها، ونشرت وكالات أنباء دولية صورا منها صباح اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع إعلان مقتل الظواهري، لتسلط الضوء على حي راقٍ وسط كابول، سيكون موضع اهتمام لفترة.

وأظهرت الصور وجود حواجز ومتاريس أمنية، ومركبات عسكرية أفغانية تتجول في المنطقة، مع حركة مرور طبيعية للأشخاص والسيارات المدنية.

وقد جرى تحويل هذه المنطقة، التي كانت مملوكة منذ فترة طويلة لوزارة الدفاع الأفغانية، إلى منطقة سكنية خاصة يوجد بها منازل كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث يمتلك كبار المسؤولين الأفغان والأثرياء قصورا هناك.

 
كابول
 

ايمن الظواهرى

مقتل ايمن الظواهرى

تنظيم القاعدة

لحظة مقتل ايمن الظواهرى

أمريكا

غارة أمريكية

مقتل تنظيم القاعده

وفاه ايمن الظواهرى

مكان مقتل ايمن الظواهرى

أيمن الظواهرى

فيديو مقتل ايمن الظواهرى

أفغانستان

حركه طالبان

طالبان



الموضوعات المتعلقة

من المعادى إلى كابول.. من هو أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة المقتول؟

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 10:19 ص

مقتل أيمن الظواهرى.. بايدن: العدالة تحققت.. مسئول أمريكى: عملية رصد تحركات زعيم القاعدة بدأت أبريل الماضى.. طالبان تندد بالهجوم الأمريكى.. أوباما: ملاحقة الإرهاب لا تتطلب حروبا.. والإشادات تتوالى

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 09:50 ص

نواب أمريكيون يشيدون بدور أفراد الجيش والمخابرات بعد نجاح عملية قتل الظواهرى

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 08:57 ص

أوباما: مقتل الظواهرى دليل على إمكانية استئصال الإرهاب دون الدخول بحرب بأفغانستان

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 08:49 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة