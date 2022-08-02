صور.. المحصلة النهائية لحادث الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج 17 حالة وفاة و 3 مصابين

سوهاج محمود مقبول

ارتفع عدد الضحايا في حادث التصادم الذى وقع على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز جهينة إلى 17 حالة وفاة، وتم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بكافة المستشفيات بالمحافظة.

وكان مستشفى سوهاج الجامعى قد استقبل 7 مصابين في حادث التصادم الذى وقع على الطريق الصحراوى الغربى، توفى من بينهم 4 ، وتم توفير كافة الاطقم الطبية اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة الإصابة في الحادث.

كلف اللواء طارق الفقى السكرتير العام للمحافظة بالإنتقال الفوري إلى مكان حادث تصادم السيارتين على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز جهينة.

يذكر أن الطريق الصحراوى الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة غربى محافظة سوهاج شهد قبل قليل وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قدتلقى بلاغا من خدمات تأمين الطرق يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة جهينة بين سيارتين ووجود متوفين ومصابين.

وأشارت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل نتج عن الحادث مصرع 17 أشخاص وإصابة 3 أخرين بإصابات متفرقة بالجسم تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث والدفع بقوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية وقوات إدارة المرور لإتخاذ اللازم تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى.