صحة المنوفية: ورش عمل موسعة لرفع كفاءة فرق الجودة بالمستشفيات والإدارات الطبية

قامت إدارة الجودة بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية بعقد مجموعة من ورش العمل المكثفة لفرق الجودة بالمستشفيات والإدارات الطبية التابعة للمديرية في إطار سلسلة التدريبات الموسعة التي تقوم بها إدارة الجودة بالمديرية على مدار العام ، بناء على توجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، وإشراف ومتابعة الدكتورة رشا خضر ، والدكتور أسامة الشلقاني وكيلا المديرية ، وإشراف ومشاركة الدكتورة هبة حمدي مدير إدارة الجودة بالمديرية ، ومشاركة منسقي الجودة بالمديرية،حرصاً من صحة المنوفية وإدارة الجودة بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في ظل رؤية صحة المنوفية الواعية لأهمية استدامة الارتقاء بمستوى المنظومة الصحية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن محتوى ورش العمل تضمن معايير سلامة المنشآت الصحية وسلامة البيئة من خلال شرح خطة الاستعداد للطوارئ والكوارث وخطة التعامل الآمن مع المواد الخطرة والمخلفات وخطة مكافحة الحرائق وخطة إدارة المرافق والخدمات وخطة إدارة السلامة والأمن وخطة إدارة الأجهزة الطبية وبرنامج الأمان الاشعاعي وأمان المعامل.

ووجَّه وكيل صحة المنوفية كافة الأطقم الطبية بضرورة الالتزام بتطبيق معايير الجودة في تقديم الخدمات الطبية بجميع منافذ تقديم الخدمات الطبية ارتقاءً بمستوى المنظومة الصحية بالمنوفية.