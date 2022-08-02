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سفير واشنطن لدى طرابلس يعرب عن شكره للمستشارة الأممية على ما قدمته من عمل

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 11:56 ص
سفير واشنطن لدى طرابلس يعرب عن شكره للمستشارة الأممية على ما قدمته من عمل السفير الأمريكى لدى ليبيا ريتشارد نورلاند
كتب: أحمد جمعة

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أعرب السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، الثلاثاء، عن شكره للمستشارة الأممية ستيفاني وليامز على ما قدمته من عمل خلال السنوات الماضية في البلاد، داعيا الليبيين للبناء على التقدم الذي حققته خلال فترة عملها.

وقال نورلاند - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية - "نشكر ستيفاني ويليامز على تفانيها وتصميمها على تسهيل مسار يؤدّي إلى الانتخابات، نيابة عن الشعب الليبي بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، ونحن نشجع القادة الليبيين للبناء على التقدم الذي تم إحرازه خلال فترة توليها لهذا المنصب".


اخبار ليبيا

الأمم المتحده

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