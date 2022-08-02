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سفير الصين فى واشنطن: ردنا سيكون قويا على زيارة بيلوسى لتايوان

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 06:34 م
سفير الصين فى واشنطن: ردنا سيكون قويا على زيارة بيلوسى لتايوان بيلوسى
كتب أحمد عرفة

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قال سفير الصين في الولايات المتحدة الأمريكية، إن رد بلاده سيكون قويا على زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي لتايوان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف سفير الصين في واشنطن، أن زيارة نانسى بيلوسي ستزيد التوتر في مضيق تايوان.

وفى وقت سابق علق وزير الخارجية الصيني وانج يي، على وصول رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايوان قائلا: "ستتخذ الصين بالتأكيد جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها بحزم كل العواقب يجب أن تتحملها الولايات المتحدة والقوى الانفصالية "استقلال تايوان"، وفق وسائل إعلام صينية.

 

من جانبها قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي: زيارة وفدنا لتايوان تفي بالتزام أمريكا الثابت بدعم الديمقراطية النابضة بالحياة في تايوان.

 

 


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