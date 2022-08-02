زى النهارده..شاهد بـ"تنظيم الأجناد" يتعرف على متهم بزرع متفجرات بميدان الجلاء

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده، من 6 سنوات، يوم 2 أغسطس 2016، استمعت دائرة الإرهاب المنعقدة في طره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، لأقوال الشهود فى محاكمة 42 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم أجناد مصر" الإرهابى.

وخلال تلك الجلسة استمعت المحكمة لشاهد الإثبات رقم 81 محمد إبراهيم فهمى، والذى قال بعد حلف اليمن، إنه يعمل "سائق تاكسى"، وعن سؤال المحكمة للشاهد حول رؤيته لواقعة انفجار عبوة ناسفة بجوار كشك مرور ميدان الجلاء، أكد الشاهد أنه سمع صوت انفجار بميدان الجلاء، وأنه توقف على الفور، ثم رأى شخصا يستقل دراجة بخارية يهرب من مكان الانفجار.

وأكد الشاهد أنه طارد المتهم وصدمه بسيارته، وتمكن من الإمساك به وتسليمه للأجهزة الأمنية، فيما أمرت المحكمة بخروج المتهم ومعه 4 متهمين آخرين وعرضهم على الشاهد، وعقب عرض المتهمين على الشاهد، تمكن من التعرف على المتهم السادس ياسر محمد مرتكب الواقعة.

وكانت محكمة الاستئناف، قد حددت جلسة 25 يوليو 2016 كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ.ص"، مع 12 آخرين، بالتسبب فى مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.