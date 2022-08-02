روسيا تعقيبا على زيارة محتملة لنانسى بيلوسى لتايوان: واشنطن تعمل على زعزعة استقرار العالم

وقالت زاخاروفا على قناتها في "تليجرام" اليوم الثلاثاء، تعليقا على الزيارة المحتملة - "إن واشنطن تعمل على زعزعة الاستقرار في العالم، والولايات المتحدة لم تقم بتسويات لأي نزاع واحد خلال العقود الأخيرة، ولكنها تعمل على إثارة العديد من هذه النزاعات".

من ناحية أخرى، أعلن السفير الروسي لدى كمبوديا، أناتولي بوروفيك، أن بلاده مستعدة لتقديم المعرفة والخبرة إلى كمبوديا حال أبدت اهتماما بإنشاء محطة للطاقة النووية، لافتا إلى إجراء مناقشات لبناء مركز التكنولوجيات النووية وتدريب المختصين بمساعدة موسكو.

وقال بوروفيك لوكالة أنباء "سبوتنيك": "إن روسيا وكمبوديا تناقشان حاليا مشروع إنشاء مركز في المملكة للعلوم والتكنولوجيات النووية، كي تتمكن البلاد من تدريب متخصصين وتشكيل موقف إيجابي لدى السكان حول الاستخدام الآمن للطاقة النووية".

وأشار السفير الروسي لدى كمبوديا إلى العمل في الوقت الراهن على خريطة طريق بهذا الشأن، مؤكدا أن بلاده على استعداد لتقديم الخبرة والمعرفة حال أبدى الشركاء الكمبوديين اهتماما بفكرة بناء محطة للطاقة النووية.

من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن القوات المسلحة الروسية أسقطت في شهر يوليو الماضي وحده 34 طائرة أوكرانية، واعترضت 39 صاروخا من طراز "توتشكا ـ أو" و226 قذيفة نيران طائرة.

وقال شويجو - خلال اجتماع عبر الهاتف - "في الشهر الماضي وحده، جرى إسقاط 34 طائرة أوكرانية، واعتراض 39 صاروخًا من طراز (توتشكا ــ أو) و226 قذيفة من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، بما في ذلك أنظمة أجنبية الصنع"، مشيرا إلى أن هذا أنقذ أرواح الآلاف من المدنيين.