اليوم السابع
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روسيا: الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في النزاع بأوكرانيا

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 03:20 م
روسيا: الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في النزاع بأوكرانيا الجيش الروسى
أ ش أ

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حمل المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجو كوناشينكوف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل مباشر المسؤولية عن جميع الهجمات الصاروخية التي تم تنسيقها مع سلطات كييف على المناطق السكنية ومنشآت البنية التحتية المدنية في بلدات ومدن دونباس شرقي أوكرانيا ، والمناطق الأخرى والتي تسببت في مقتل أعداد كبيرة من المدنيين.


وقال كوناشينكوف ـ وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء إن "نائب رئيس إدارة الاستخبارات العامة في وزارة الدفاع الأوكرانية الجنرال سكيبيتسكي اعترف بأنه قبل إطلاق صواريخ هيمارس الأمريكية تجري مشاورات بين ممثلي أجهزة المخابرات في كلا البلدين، مما يسمح لواشنطن بوقف أي هجمات محتملة إذا كانوا غير راضين عن الهدف المقصود".


وشدد المسؤول الروسي على أن كل هذا يثبت بشكل قاطع أن واشنطن، خلافا لتصريحات البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، متورطة بشكل مباشر في النزاع في أوكرانيا.


وأضاف كوناشينكوف أنه "من الآن فصاعدا لا يجوز أن يبقى أي شك لدى أي أحد في أوكرانيا وفي العالم في أن الهجمات الصاروخية هيمارس التي استهدفت نوفايا كاخوفكا، ستاخانوف، كراسني لوتش خلال شهر يوليو الماضي وعشرات الهجمات الصاروخية على دونيتسك، وعلى السجن في يلينوفكا، والذي أسفر عن مقتل 50 شخصا، تم التخطيط لها وتنسيقها بين نظام زيلينسكي وواشنطن، لذلك تتحمل إدارة بايدن المسؤولية السياسية والجنائية والأخلاقية عن مذبحة يلينوفكا وجرائم الحرب الأخرى في أوكرانيا، جنبا إلى جنب مع زيلينسكي".


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