رفع 136 طن مخلفات ومتابعة النظافة العامة بقرى مركز فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نفَّذت الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة فايد أعمال رفع المخلفات فى قُرى كسفريت، أبو سلطان، فنارة، سرابيوم والهويس، بالإضافة إلى مدينة فايد بحمولات وصلت إلى 136 طنا.

وعلى جانب آخر، تم إصلاح خلية إنارة عامة بطريق القنال وأعمال الصيانة اليومية بعموم قرية كسفريت.

كما تم رفع كفاءة الإنارة في قرية سرابيوم، بعمل الصيانة اللازمة لكشافات الإنارة وخلايا التحكم في الإنارة لطريق وصلة سرابيوم و طريق أبوشلبي.

وفي إطار متابعة مياه الشرب والصرف الصحي تم فى قرية فنارة إصلاح كسر خط مياه بالطريق الصحراوي بطريق السويس الإسماعيلية أمام مدخل العيون بفنارة بواسطة الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي و بمتابعة الوحدة المحلية لقرية فنارة.

و في سياق آخر، تواجدت اليوم سيارة خدمة مركز تكنولوجي في قرية أبوسلطان؛ لخدمة أهالي القرية للعمل على خدمة و راحة المواطن و للحد من تكدث المواطنين في المراكز التكنولوجية.