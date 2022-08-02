"رحاب السيد" فنانة تشكيلية طورت موهبتها لتصبح من أشهر فنانى كفر الشيخ.. صور

تعددت المواهب في كافة المجالات والتي تميزت بها فتيات محافظة كفر الشيخ، ومن بين تلك الفتيات طالبة جامعية من بلطيم، تميزت باتقانها الرسم منذ طفولتها، شاركت في العديد من المسابقات وفازت بها، فنانة تشكيلية ولدت عملاقة من رحم المعاناة والإحباط فصممت على موهبتها لتصبح من أشهر فناني كفر الشيخ.

قالت رحاب السيد الشحات مخلوف، إنها طالبة بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، وهبها موهبة الرسم منذ صغرها، وكانت في المرحلة الإعدادية تمارس هوايتها المفضلة، وبدأت تطورها وتتعلم من الآخرين وتشارك في ورش عمل، وتوقفت لفترة وكان عادت لها بالمرحلة الثانوية، ونظرا لقراءتها المتعددة واستخدامها للعديد من أدوات الرسم، وتنوع الرسومات من شخصيات وطبيعة، قررت الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، لانها تعتبرها الوسيلة الوحيدة التي ستزيد من موهبتها، لتكون إحدى الفنانات في هذا المجال، ولكنها إرادة الله فالتحقت بكلية التجارة.

وأضافت رحاب السيد، وبرغم من عدم التحاقي بكلية الفنون الجميلة، إلا أنها لم يدب في قلبها اليأس، وصممت على ممارسة موهبتها، وتطور من موهبتها من اليوتيوب، والاستفادة من الفنانين ومن بينهم الفنان كريم عادل، وبدأت تعالج القصور في عملها ورسوماتها، وتعيد رسمها من جديد، حتى وصلت لدرجة إتقان رسم ملامح الصور بكل تفاصيلها، فعلمت نفسها.

وقالت رحاب السد، برغم صعوبة الدراسة بكلية التجارة إلا أنها صممت على ممارسة موهبتها، لتحقق حلمها، فكانت توفر من مصروف الجامعة لشراء الألوان والأوراق والأدوات الخاصة بموهبتها، وبدأت تعرض لوحاتها على أصدقائها فوجدت منهم التشجيع داخل وخارج الكلية، وبدأت تتلقى اوردرات لتصميمها مما زادها ثقة في نفسها، وبدأت شهرتها تزداد داخل وخارج الجامعة وبمدينتها، مؤكدة أنها شاركت في معارض في الجامعه والفضل بعد ربنا كان لمسئول متميز اسمه زياد، ساندها ووقف بجانبهاودعمها منذ العام الأول الجامعي، مشيرة إلى أنها تحلم بأن يكون لها معرضاً خاصاً بها، وتكون لها بسمه، وكل أوردر يطلبه العميل أصمم له هدية ليذكرها بها.

وأضافت رحاب السيد، أنها تتمنى ان تعلم الأطفال الرسم مجانا، وتخط لذلك لتعطي موهبتها للأطفال، مؤكدة أنها بعض من أسرتها كان رافضا لفكرة تنمية موهبتها والانشغال بها، وكل ما هدفت له أن تثبت لهم أن الموهبة لن تمنعها من تفوقها الدراسي، بل تشجعها، وستوفر دخلا لها، وبعد نجاحي تحول اعتراضهم لتشجيع ودعم، موجهة الشكر لهم على دعمهم، مشيرة إلى أنها تشكر كل من دعمها ووقف بجانبها وعلى رأسهم صديقة عمرها أسماء الشعباني، لانها أل من آمنت بموهبتها ، وكذلك استاذها آمنت المهندس حماده أشرف.

وقالت رحاب، تتمنى من كل من لديهم موهبة يصمم على تنميتها، ولا يهتم بما يردده البعض من كلمات محبطة، وتجربتها خير مثال لذلك من مرحلة كانت تعاني فيها من الإحباط لمرحلة وجدت فيها كل الدعم، وأنها مؤمنه بمقولة هامة" من أكتفي اختفي " ، فيجب ألا يتوقف أحد عن ممارسة هوايته وتنمية موهبه، مؤكدة أن قدوتها والدها التي كانت مؤمنة بموهبتها منذ صغرها، فكل خطوة نجاح وأمل وتصميم كان نابعا منها، أطال الله في عمرها وبارك لي فيها.



احدى رسومات رحاب السيد



تعدد الاشكال والالوا



تعدد الشخصيات التي رسمتها وصممتها رحاب



تعدد رسومات رحلاب



شاب بريشة الفنان رحاب



شاب بيد الفنان رحاب السيد



شخصة رسمتها رحاب