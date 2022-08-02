رئيس هيئة قناة السويس: نضع سيناريوهات كثيرة لنصبح جاهزين لأى أزمة عالمية

إبراهيم حسان

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن المناوشات بين الصين الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية ما يحدث في تايوان، قد يؤدى إلى تعطيل سفن الحاويات التي تنتقل من الصين إلى أوروبا، ولكن الأزمة المحتملة تزيد من أعداد الحاويات التي تمر بقناة السويس.

وأضاف ربيع، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، أن الحاويات الصينية توقفت في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، واتخذت حينها هيئة قناة السويس مجموعة من السياسات المرنة والتسويقية المدروسة لجذب أكبر قدر من السفن الجديدة، وبالفعل تحققت هذه المعادلة ولم تتكبد قناة السويس خسائر.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن الوضع العالمي على طاولة هيئة قناة السويس بصفة دورية، ويكون للهيئة العديد من السيناريوهات لتكون جاهزة أمام أي تداعيات أو حروب أو أزمات اقتصادية عالمية، حتى تحقق أرباحا.