اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 10:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس هيئة قناة السويس: نضع سيناريوهات كثيرة لنصبح جاهزين لأى أزمة عالمية

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 09:15 م
رئيس هيئة قناة السويس: نضع سيناريوهات كثيرة لنصبح جاهزين لأى أزمة عالمية الفريق أسامة ربيع
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن المناوشات بين الصين الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية ما يحدث في تايوان، قد يؤدى إلى تعطيل سفن الحاويات التي تنتقل من الصين إلى أوروبا، ولكن الأزمة المحتملة تزيد من أعداد الحاويات التي تمر بقناة السويس.
 
وأضاف ربيع، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، أن الحاويات الصينية توقفت في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، واتخذت حينها هيئة قناة السويس مجموعة من السياسات المرنة والتسويقية المدروسة لجذب أكبر قدر من السفن الجديدة، وبالفعل تحققت هذه المعادلة ولم تتكبد قناة السويس خسائر.
 
وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن الوضع العالمي على طاولة هيئة قناة السويس بصفة دورية، ويكون للهيئة العديد من السيناريوهات لتكون جاهزة أمام أي تداعيات أو حروب أو أزمات اقتصادية عالمية، حتى تحقق أرباحا.

اسامه ربيع

قناة السويس

هيئة قناة السويس

اخبار التليفزيون



الموضوعات المتعلقة

الفريق أسامة ربيع يوضح أسباب تحقيق قناة السويس أعلى إيرادات فى التاريخ

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 06:23 م

الفريق أسامة ربيع: الأزمة الروسية أثرت إيجابا على القناة وسيتم افتتاح المتحف آخر العام

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 08:10 م

أسامة ربيع: إزالة 30 مليون متر مكعب رمال بمشروع تطوير القطاع الجنوبي.. فيديو وصور

الإثنين، 18 يوليه 2022 10:40 ص

الفريق أسامة ربيع بقائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2022

الأربعاء، 06 يوليه 2022 10:02 ص

أسامة ربيع: قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوى فى تاريخها بـ7 مليارات دولار

الإثنين، 04 يوليه 2022 09:33 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة