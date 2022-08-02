رئيس "مياه سوهاج" يلتقى بممثلى شركاء التنمية الأوروبيين لبحث تحسين الخدمات.. صور

سوهاج محمود مقبول

التقى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب بممثلى شركاء التنمية الأوربيين، لبحث مشروعات برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى الممول من بنك التعمير الالمانى KFW والوكالة الفرنسية للتنمية AFD وبنك الاستثمار الاوروبى EIB والمفوضية الأوروبية EU ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية SECO وحكومة جمهورية مصر العربية بقيمة 54.8 مليون يورو والذى يستهدف تحسين الحالة الصحية والبيئية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى وانه جارى البدء فى تنفيذ المشروعات فور الانتهاء من اعداد التصميمات النهائية.

كما التقى رئيس مياه سوهاج بوفد المكتب الاستشاري الألمانى CES لإدارة المشروع وذلك بحضور المهندس ماجد رضا نائب المدير الاقليمى للشرق الاوسط وشمال افريقيا والمهندس اسامة يونس الخبير الهيدروليكى لبحث المشروعات التي من المقرر تنفيذها، وأكد رئيس شركة المياه إلى ضرورة البدء الفوري في المشروعات التي تخدم المواطن السوهاجى والالتزام بالجدول الزمني والتوقيتات المخططة للانتهاء منها ودخولها الخدمة لتحقيق رضا المواطن السوهاجى.

وأشار المهندس أبو ضيف محمد جبر رئيس وحدة المشروعات، إلى أن المشروع يهدف إلى ضمان توفير إمدادات المياه والتخلص من مياه الصرف الصحي بطريقة مناسبة وصحية وفعالة ومستدامة وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للصرف الصحي في المناطق الحضرية والريفية وتنفيذ تلك المشروعات وفق نظام مخطط ومستدام.



رئيس مياه سوهاج يلتقى ممثلى شركاء التنمية الأوروبيين لبحث تحسين الخدمات رئيس مياه سوهاج يلتقى ممثلى شركاء التنمية الأوروبيين لبحث تحسين الخدمات



جانب من لقاء رئيس مياه سوهاج وممثلى شركاء التنمية الأوروبيين جانب من لقاء رئيس مياه سوهاج وممثلى شركاء التنمية الأوروبيين















