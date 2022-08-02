رئيس مياه القناة: انتهاء صيانة عدد من محطات صرف بورسعيد والإسماعيلية والسويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، انتهاء من أعمال صيانة عدد من محطات رفع الصرف الصحي إقليم القناة "بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، لافتا إلى أنها تعمل حالياً بكامل طاقتها الإنتاجية، وذلك ضمن خطة الشركة الموضوعة لرفع كفاءة المحطات لإطالة عمرها الافتراضي والحافظ عليها.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم الانتهاء من أعمال صيانة طلمبات ومولدات الكهرباء بمحطة رفع صرف صحي الهيئة بمنطقة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، والتي تعمل بطاقة تصميمية 10 آلاف متر مكعب يوم، كما تم الانتهاء من أعمال صيانة محطة معالجة صرف صحي أم خلف، وذلك بإشراف الإدارة الميكانيكية، وتعمل المحطة بطاقة تصميمية 2000 متر مكعب يوم، كما تم الانتهاء من أعمال تطهير كاملة لمحطة صرف صحي كابسي بمحافظة بورسعيد، والتي تعمل بطاقة تصميمية 15 ألف متر مكعب يوم.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم التشغيل الفعلي لشبكات ومحطة رفع صرف صحي صبري بقرية ام عزام، والانتهاء من تركيب جميع الوصلات المنزلية، لتخدم منطقة صبري والمناطق المجاورة، والتي تعمل بطاقة تصميمية 1500 متر مكعب يوم، كما تم استلام والتشغيل الفعلي لشبكة صرف صحي الزهور بطول 2000 متر، والربط علي محطة رفع صرف صحي الإسعاف بالقصاصين.

وأضاف عصمت، أننا مستمرون علي تكثيف أعمال تطهير شبكات ومطابق وغرف وبيارات الصرف الصحي في محافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للقضاء علي المناطق الساخنة، ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي، وذلك لمنع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسدادات بخطوط وشبكات الصرف، حتى تستوعب زيادة المياه وخاصة في فصل الصيف، مع تزايد أعداد المصطافين الوافدين لقضاء عطلتهم أثناء تلك الفترة، عن طريق تنفيذ خطة الشركة الموضوعة والمتابعة المستمرة للأعمال.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، إنه شدد على جميع رؤساء القطاعات والمناطق في محافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالمرور وتفقد محطات وشبكات خطوط الصرف الصحي، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع، والعمل فورا على حل أي مشكلات أو معوقات قد تحدث، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.