رئيس مجلس الأمن يعلن استخدام أقل للتكييفات فى الجلسات للتعامل مع أزمة المناخ

كتبت : هند المغربي

أعلن تشانج جون (ممثل بعثة الصين في مجلس الأمن)، الذي يتولى رئاسة المجلس عن شهر أغسطس إن المجلس سيستخدم كميات أقل من أجهزة التكييف في غرف عمل المجلس كخطوة رمزية لإثبات الجدية في تقليل استخدام الطاقة والتعامل مع أزمة المناخ، معربا عن أمله في أن يتمكن من خلال الجهود المشتركة من إيصال رسالة إيجابية إلى العالم.

وفي إشارة إلى موجات الحر التى تجتاح النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وتصاعد التوترات الدولية و"درجة حرارة العمل المرتفعة" ، نصح رئيس مجلس الأمن أعضاء المجلس بالحذر في البحث عن حلول دبلوماسية لمختلف القضايا من خلال الحوار العقلاني.

وشهدت عدد من الدول الأوروبية ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة وحذر خبراء أوروبيون من ارتفاع درجات الحرارة فى أوروبا وتأثيره السلبى على البحر الأبيض المتوسط، وتدمر النظم البيئية وتقضى على العديد من أنواع الكائنات البحرية فى الأسابيع المقبلة.

وقالت صحيفة "الليتوروال" الإسبانية، إن الحرارة الشديدة فى الأسابيع الأخيرة تسببت بالفعل فى حرائق الغابات وأدت إلى آلاف الوفيات المرتبطة بالحرارة فى جميع أنحاء أوروبا، لكن هذه الحرارة لم تقتصر على سطح الأرض، ولكنها امتدت أيضا إلى البحر المتوسط ومن الممكن أن تؤدى هلاك للكائنات البحرية.