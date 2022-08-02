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رئيس جهاز "الصالحية الجديدة": تشغيل مشروع إنتاج السماد من ناتج الصرف الصحى

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 10:06 ص
رئيس جهاز "الصالحية الجديدة": تشغيل مشروع إنتاج السماد من ناتج الصرف الصحى بوتاجاز - ارشيفية
كتب أحمد حسن

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عقد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، اجتماعاً مع وفدٍ من الشركة المنفذة لمشروع الطاقة الحيوية " البيوجاز" لبحث قرب تشغيل المشروع وإنتاج السماد العضوي والغاز الطبيعي من ناتج الصرف الصحي والذي تم تنفيذه بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي جهاز المدينة.
 
وأوضح المهندس خالد شاهين، ان مشروع " البيوجاز " احد مشروعات الطاقة الحيوية للاستفادة من مخلفات الصرف الصحي بالتخلص الآمن لإنتاج سماد عضوي للأراضي وأسطوانات غاز بطاقة 4 آلاف م3/ يوم، موضحاً أن المشروع  4 مراحل بداية من حوض الدخول لحمأة الصرف الصحي، والتي يتم خلطها بالماء بمقدار معين، بعد ذلك ننتقل لمرحلة القبة الكبيرة، والتي يحدث بها التخمر اللاهوائي، بعد ذلك يخرج الغاز من ماسورة خروج يتم تركيبها، ثم تحدث بعد ذلك عملية خروج السماد العضوي في حوض مخصص لتخزينه.
 
 

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