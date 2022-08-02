رئيس جامعة بنها: نقدم خدمات ونؤكد على توفير بيئة عمل آمنة للعاملين بالجامعة

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها على التزام الجامعة بتوفير كافة الموارد اللازمة من أجل تحقيق سياسة النظام المتكامل للجودة الإدارية والسلامة والصحة المهنية بهدف تقديم خدمات إدارية متميزة وخلق بيئة عمل آمنة للعاملين ومتلقي الخدمة .

جاء ذلك خلال اجتماع منظومة الأيزو بالجامعة لمناقشة الإعداد لتأهيل إدارة الجامعة للحصول على شهادة النظام المتكامل الأيزو 9001-2015 والأيزو 45001- 2018 بحضور الدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدراية بالجامعة ، والدكتور ابراهيم راجح مدير وحدة الأزمات والكوارث بالجامعة ، والدكتور محمد مصطفى مدير وحدة السلامة والصحة المهنية بالجامعة ، والدكتور محمد شبل المشرف العام علي الإدارة الهندسية بالجامعة ، والأستاذة شيرين شوقى أمين عام الجامعة ، والأمناء المساعدين ، ومديري عموم الإدارات.

وأشار الدكتور جمال سوسه إلي أهمية وضع خطة تدريبية واقعية لرفع كفاءة القيادات والعاملين الإدارية لتحقيق أعلى معدلات الجودة الإدارية داخل الجامعة.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد القادر عبد الكريم ان نظام التأهيل لشهادات الأيزو يبدأ بإنشاء واعتماد سياسة الجودة والسلامة والصحة المهنية والتخطيط للعمليات ، ثم العمل والتنفيذ وفقا للتخطيط المعد سابقاً وقياس الأداء من خلال جدول زمني معلن، مشيرا الى أنه تم اعتماد جميع الوثائق الخاصة بالسلامة الصحة والمهنية من رئيس الجامعة لسرعة تنفيذها ، هذا بالإضافة الى اعتماد دليل السلامة والصحة المهنية وتوزيعه على جميع إدارات الجامعة، وذلك لزيادة وعى العاملين بالجامعة بالنظام التكاملي للأيزو 9001 - 2015 ، 45001 - 2018 .

