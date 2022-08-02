رئيس جامعة الإسكندرية يصدر قرارات بتعيين وكلاء بكليات الزراعة والتربية والسياحة والتمريض

الإسكندرية أسماء على بدر

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية قرارات بتعيين وكلاء بكليات الزراعة والتربية والسياحة والتمريض، وذلك على النحو التالى تعيين الدكتورة هبة صبرى عطيه سلامة ـ الأستاذ بقسم علوم المحاصيل بكلية الزراعة وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات.

كما تم تعيين الدكتورة السيدة محمود إبراهيم سعد ـ الأستاذ بقسم الادارة التربوية بكلية التربية وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتور سالم عبد الرازق سليمان المصرى ـ الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية التربية وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات.

كما تم تعيين الدكتورة دينا محمد عز الدين توفيق أحمد ـ الأستاذ بقسم الارشاد السياحى بكلية السياحة والفنادق وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات وتعيين الدكتورة وفاء محمد العروسى السيد عبد الحق ـ الأستاذ بقسم تمريض الأطفال بكلية التمريض وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات.