خريجو طب أسوان يتبرعون بجهاز غسيل كلوى للمستشفى الجامعى

أسوان - صلاح المسن

تبرع طلاب الدفعة التاسعة من خريجي كلية الطب بجامعة أسوان بجهاز غسيل كلوي للمستشفي الجامعي .

واكد الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان في" تصريحات صحفية" انه في لفته انسانية تمت المبادرة الأولي من نوعها لطلاب الدفعة التاسعة بكلية طب جامعة أسوان ، الذين تبرعوا بجهاز غسيل كلوي لمستشفي أسوان الجامعي، رغبة منهم في ترك أثر طيب في نفوس إدارة الكلية، والمستشفي الجامعي، وجامعة أسوان بعد تخرجهم من اخر سنة دراسية لهم وتعظيم مبدأ المشاركة المجتمعية، ومساهمة منهم في تخفيف معاناة مرضي غسيل الكلي وتأكيدا علي دور الطيب والذي يشمل الجانب العلمي و العملي والجانب الانساني وتعزيزا لنشر مباديء رسالة مهنة الطب السامية.



وأضاف الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان ان جهاز الغسيل الكلوي من نوع فرزينيوس، الذي تم التبرع به، وتم دخوله منظومة العمل بالمستشفي، وذلك بحضور الدكتور الدهشوري عميد الكلية والدكتور مصطفي ادام الطيري وكيل الكلية لشؤن التعليم والطلاب والدكتور اشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، والدكتورة هالة العبيدي رئيس قسم الباطنة وطلاب الدفعة التاسعة من خريجي كلية طب جامعة أسوان.

