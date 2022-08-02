خارجية الصين تستدعى السفير الأمريكى لديها للاحتجاج على زيارة بيلوسى لتايوان

كتب عبد الوهاب الجندى

استدعت الخارجية الصينية، السفير الأمريكى لديها للاحتجاج على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الأراضي التايوانية اليوم الثلاثاء.

وعلق وزير الخارجية الصيني وانج يي، على وصول رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايوان، قائلا: "ستتخذ الصين بالتأكيد جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها بحزم، كل العواقب يجب أن تتحملها الولايات المتحدة والقوى الانفصالية، وفق وسائل إعلام صينية.

وأضاف وانج يي:" زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان استفزازية وتصرف غير مسؤول"، وتابع: "الكونجرس الأمريكي جزء من حكومة الولايات المتحدة وعليه الالتزام الصارم بالسياسة الخارجية لواشنطن".