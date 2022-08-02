حياة كريمة.. محافظ المنوفية يتفقد المجمع الخدمى ووحدة طب الأسرة بدنشواى

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية دنشواى بمركز ومدينة الشهداء، ورافقه خلال الجولة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.

بدأت الجولة بتفقد محافظ المنوفية بدء أعمال قطع الفرمة بطريق (88) الشهداء - دنشواى بطول (7) كم ، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى وذلك ضمن خطة رفع كفاءة وتطوير (4) طرق بمركز الشهداء بالمبادرة الرئاسية، ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة المرافق بباقى الطرق، تمهيداً للبدء فى أعمال الرصف والتأكيد على الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية للجودة، وأكد المحافظ حرصه على تطوير ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق كونه أحد العوامل الهامة لتحقيق التنمية المستدامة.

كما شملت الجولة تفقد أعمال إنشاء مركز شباب دنشواى " إنشاء جديد " والمقام على مساحة 450 مترا تقريباً وبنسبة تنفيذ (95) % ، وتفقد المحافظ عدد من الغرف الإدارية وجارى العمل على الانتهاء من كافة اللمسات النهائية بالمركز ، فيما تم تفقد مركز طب الأسرة بدنشواى على مساحة 650 مترا وبنسبة تنفيذ 70%، ومن المقرر أن يتم نهو الأعمال بنهاية شهر أغسطس الجارى، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وجارى نهو أعمال التوصيلات الكهربائية وكذا التشطيبات النهائية وسيضم المركز عيادات وأقسام للأشعة وتنظيم أسرة وغيرها من الأقسام الطبية المتنوعة للإرتقاء بصحة المراة بالريف المصرى.

واستكمل محافظ المنوفية جولته بتفقد مجمع خدمات المواطنين، حيث تفقد المركز التكنولوجى وغرفة التحكم بالدور الأرضى، ويضم المجمع مقرات خدمية متنوعة تشمل وحدة محلية، مجلس شعبى محلى، مكتب تموين، بريد، سجل مدنى، شهر عقارى وغيرها من الخدمات الحيوية) وأشار رئيس المدينة بأنه سيتم إستلام المجمع خلال الأسبوع الحالى ليصبح عدد المجمعات الخدمية بالشهداء 6 مجمعات لتقديم الخدمات للمواطنين، وخلال الجولة وجه المحافظ رئيس المدينة بضرورة توفير خدمات ليلية على كافة مبانى مشروعات حياة كريمة حفاظاً على أعمال التطوير.

وأشار محافظ المنوفية الى أن إجمالي مشروعات مبادرة " حياة كريمة " بقرى مركزي أشمون والشهداء بلغ (1243) مشروع خدمي وتنموي بمختلف القطاعات ، ضمت 829 مشروعا خدميا بقرى مركز أشمون بنسبة تنفيذ 65% و(414) مشروع خدمي بقرى مركز الشهداء بنسبة تنفيذ 70% ، حيث بلغ عدد مشروعات التنمية المحلية " مجمعات خدمية وزراعية " (40) مشروع بنسبة إنجاز (100)%، وعدد مشروعات تبطين الترع والمجاري المائية (84) مشروعاً بنسبة تنفيذ (69)%، (19) مشروع كباري الري بنسبة تنفيذ (94)%، و(64) مشروع للشباب والرياضة بنسبة تنفيذ (87)% .

وفي قطاع الصحة، بلغ المشروعات (64) مشروعا بنسبة (80) %، وفي الصرف الصحي (104) مشروعات بنسبة (79)% ، كما يتم تنفيذ (150) مشروعا بقطاع مياه الشرب بنسبة (94) %، و(137) مشروعا لقطاع الأبنية التعليمية بنسبة تنفيذ 96%، و(81) مشروع اتصالات ، وكذلك تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي (81) مشروعا بنسبة (53)%، و(82) مشروعا بقطاع الكهرباء ، والانتهاء من تطوير مدخل قرية شما بأشمون بنسبة تنفيذ (100)% ، وفيما يخص المشروعات بقطاع الطرق بلغ (89) مشروعا، و(8) مشروعات سكن كريم بنسبة تنفيذ (96)% ، وكذا إنشاء (21) مشروع أسواق حضارية ، وتنفيذ (11) موقف نموذجي بنسبة تنفيذ (58)%، وتنفيذ (10) مشروعات نقطة إطفاء و(15) نقطة شرطة بنسبة تنفيذ (69)% ، و(16) مشروع للتضامن الاجتماعي بنسبة (76)%، كما يتم تنفيذ (18) مشروع مكتبات بنسبة تنفيذ (93)%، و(36) مشروع للبريد بنسبة تنفيذ 100% ، و(14) مشروع للإسعاف بنسبة 100% ، وتنفيذ (16) مشروع محطات سكة حديد ، وجارى تنفيذ (82) مشروع أبراج المحمول.

ومن جانبه، أشاد محافظ المنوفية بكافة المبادرات الرئاسية وبالأخص مبادرة "حياة كريمة " كونه مشروع قومى عملاق وأحد أهم المبادرات التي تهتم بتطوير وتحسين حياة الإنسان المصري وتغيير نمط حياته الريفية نحو الأفضل من خلال رفع وتطوير قدرات البنية التحتية والأساسية للقرى بكافة القطاعات الخدمية وجعلها متكاملة من كافة الجوانب.