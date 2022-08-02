حملة توعية حول مكافحة وعلاج الإدمان لجميع العاملين بمجلس مدينة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتعاطي المخدرات بالأقصر، بالتعاون مع الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، فعاليات حملة توعية لجميع العاملين بمجلس مدينة الأقصر، تحت إشراف اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وأحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس المدينة، عن أضرار المخدرات والعواقب القانونية المتعلقة بتعاطي المواد المخدرة، وبشأن أحكام قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، والذي بدأ تطبيقه فعلياً إعتباراً من منتصف ديسمبر الماضي، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وفي هذا الصدد قام فريق عمل الصندوق بقيادة الدكتور محمد شحاته منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برفقة نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، بمواصلة الزيارات للإدارات المختلفة بالمدينة وتوعية جميع العاملين فيها بمخاطر تعاطي المخدرات وإيضاح كافة الإجراءات المتبعة لمن يثبت تعاطيه من العاملين من الجهاز الإداري التي تصل إلى حد الفصل نهائياً وذلك بموجب قانون 73 لسنة 2021، وكيف أتاح القانون فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم طواعية للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" في سرية تامة دون مسائلة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا .

وقالت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، إنه جاء ذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية بالمحافظات، والجهود والحملات التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية المختلفة.



الأقصر تواصل حملة توعية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (1)



الأقصر تواصل حملة توعية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (2)



الأقصر تواصل حملة توعية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (3)



