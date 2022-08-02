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حمدان بن محمد بن راشد يعبر عن حبه لوالده ونجليه بصورة بعيدة عن البروتوكولات الرسمية

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 04:51 م
حمدان بن محمد بن راشد يعبر عن حبه لوالده ونجليه بصورة بعيدة عن البروتوكولات الرسمية حمدان بن راشد ووالده محمد بن راشد
كتب خالد إبراهيم

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نشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، صورة تجمعه بوالده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، ومعهما طفلا الشيخ حمدان فى عجلة الأطفال، حيث بدأ أن الاثنين يخوضان حديثا وديا، بعيدا عن البروتوكولات الرسمية، حيث اكتفى الشيخ حمدان بوضع مجموعة من ايموجى القلوب تعليقا على الصورة، التى نالت استحسان المتابعين.

حمدان بن راشد
حمدان بن راشد

 

وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، وعدد من نجوم ومشاهير دولة الإمارات العربية المتحدة قد حرصوا على تهنئة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد 15 يوليو 1949.

حمدان بن راشد ووالده محمد بن راشد
حمدان بن راشد ووالده محمد بن راشد

 

واحتفل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى، بعيد ميلاد والده، حيث نشر صور لهما معًا عبر حسابه على انستجرام، والتى لاقت تفاعلا وحب كثير من متابعيه.


حمدان بن محمد بن راشد

محمد بن راشد

حاكم دبى

الامارات العربية المتحدة



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