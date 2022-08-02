حافظ على نفسك.. تعرف على الأسباب التى تؤدى لانفجار كاوتش السيارة

ظهرت فى الفترة السابق العديد من حوادث السيارات بسبب انفجار إطارات، لعدم إدراك سائق السيارة بمعلومات كافية عن خطورة عدم التأكد من سلامة إطارات السيارة قبل التحرك بها.
زيادة الحمل عن الحد المعروف للسيارات بحسب نوعها ووزنها.
ارتفاع ضغط هواء الكاوتش عن الضغط الموصى على السيارة ومكانه على يمين السائق أو شماله حسب نوع السيارة بين الباب والقائم الأوسط.
القيادة بسرعات جنونية وعدم الالتزام بالسرعات المقررة حسب الإرشادات المرورية على الطرق.
عند السفر لمسافات طويلة يفضل النزول على فترات للتأكد من حرارة الكاوتش وفى حالة وجود سخونة عالية يجب الوقوف لمدة قصيرة ومواصلة السير.
تعرض الإطار للعديد من الصدامات فى حالات الركن بجوار الرصيف أو حين الاصطدام بحجر.
التخزين فى أماكن رطبة أو مناخ مرتفع الحرارة
الوقوف والتسارع المفاجئ
عند شراء كاوتش جديد للسيارة يجب شراء انواع معروفة ومطابقة للمواصفات المصرية وعدم شراء أنواع غير معروفة وهى عبارة عن كاوتش معاد تصنيعه أو غير صالح.
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