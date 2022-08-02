جيش باكستان يعلن عن العثور على حطام هليكوبتر مفقودة ومصرع 6 عسكريين

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أعلن الجيش الباكستاني اليوم الثلاثاء عن العثور على حطام طائرة هليكوبتر عسكرية تابعة للجيش كانت مفقودة منذ الليلة الماضية في إقليم بالوتشيستان شمال غرب باكستان.



وذكر الجيش الباكستاني - في بيان - أنه تم العثور على حطام هذه الطائرة بالقرب من بلدة موسى جوث فى منطقة لاسبيلا، وأن العسكريين الستة الذي كانوا على متن هذه الطائرة، لقوا مصرعهم في حادث تحطمها، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه وقع بسبب سوء أحوال الطقس.



من جانبه، قال رئيس الوزراء الباكستاني شاهباز شريف "إن الدولة في حالة حزن شديد لوفاة الأفراد العسكريين الذين كانوا على متن هذه الطائرة، حيث كانوا يؤدون واجبا مقدسا وهو تقديم مواد إغاثة للمتضررين من الفيضانات في المنطقة".



تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان ذكر - في تدوينة له على موقع "تويتر" - أنه يشعر بالحزن لوقوع هذا الحادث المأساوي، وأعرب عن خالص عزائه لعائلات ضحايا الحادث الذين وصفهم بأنهم شهداء.