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جنوب إفريقيا تحذر من زيادة الصيد غير القانونى لـ وحيد القرن خلال 2022

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 11:25 ص
جنوب إفريقيا تحذر من زيادة الصيد غير القانونى لـ وحيد القرن خلال 2022 وحيد القرن
كتبت: شيماء عبد المنعم

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قالت وزارة البيئة فى جنوب إفريقيا، إن المنطقة شهدت زيادة فى عدد صيد حيوانات وحيد القرن التى قُتلت بشكل غير قانونى من أجل قرونها فى النصف الأول من عام 2022، حيث تحول الصيادون غير المشروعين إلى الصيد فى الحدائق الخاصة.

وأوضحت أنه تم صيد عشرة حيوانات من وحيد القرن بشكل غير قانونى فى جميع أنحاء البلاد مقارنة بالنصف الأول من العام الماضى، مما رفع العدد الإجمالى إلى 259.

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وحسب ما نشره موقع وكالة "رويترز"، فإن الصيد الجائر فى جنوب إفريقيا قد ارتفع بالفعل العام الماضى بعد انخفاض فى عام 2020 مرتبط بقيود COVID-19.

ويعيش فى جنوب إفريقيا نحو نصف إجمالى أعداد وحيد القرن الأسود المهدد بالانقراض فى القارة الإفريقية، كما أنها موطن لأكبر عدد من وحيد القرن الأبيض على مستوى العالم والذى يعتبر وضعه "شبه مهدد" وليس معرضا للانقراض، وفق ما ذكرته "رويترز".

وغالبا ما يقوم بالصيد الجائر لوحيد القرن صيادون محليون وعصابات إجرامية دولية لتهريب قرونه عبر الحدود، ووفق وزارة البيئة الجنوب إفريقية، فإن الطلب على قرون وحيد القرن مرتفع بشكل خاص فى آسيا.


وحيد القرن

حيوان وحيد القرن

الصيد الغير قانوني

جنوب افريقيا

الصيد الجائر

حيوانات مهددة بالانقراض



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