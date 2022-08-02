جامعة سوهاج تحتفل بتخرج الدفعة العاشرة من طلاب كلية الطب البيطرى.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، حفل تخرج الدفعة العاشرة من طلاب كلية الطب البيطري، والذي أقيم بقاعة الاحتفالات الكبرى بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد سليم نقيب أطباء بيطرين مصر، والدكتور خالد عبد اللطيف نقيب الأطباء البيطرين بسوهاج، والدكتور بهاء الدين علي القائم باعمال عميد الكلية، والدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ونخبة من مديري إدارات مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلاب الخريجين.



وفي كلمته وجه الدكتور مصطفي عبدالخالق، الشكر لأولياء أمور الخريجين على ما حققوه من نجاح لأبنائهم، لأنهم أصحاب الفضل الحقيقي، فقد سهروا الليالي ليوفروا لأبنائهم مناخاً مناسباً أدى إلى وصولهم إلى هذه النقطة الفارقة من حياتهم، نقطة جني الثمار والتخرج اليوم من مدرسة الطب البيطري، مطالباً الخريجين بمواصلة الجد والاجتهاد والحرص على اكتساب المعارف والمهارات التي تجعلهم قادرين علي تحمل المسؤولية ومواجهة الحياة العملية، مشيراً إلى أن لحظة الحصول على شهادة البكالوريوس هي نقطة البداية وليست نقطة النهاية، متمنيًا لهم التوفيق ودوام النجاح في المستقبل.



كما هنأ الدكتور عبد الناصر يس، أولياء الأمور على ما بذلوه من جهد مع أبنائهم، الذي لا يقل أهمية عما حققه أبنائهم من نجاح، مؤكداً على أن إدارة الجامعة تحرص على الاحتفال بتخريج طلابها من مختلف التخصصات، موجهاً عدد من النصائح لأبناء الجامعة الخريجين أطباء الطب البيطري، أهمها العمل بكل اخلاص على خدمة الوطن والمجتمع، واستكمال الدراسات العليا وعدم الاكتفاء بالبكالوريوس، معرباً عن سعادته بتفوقهم وتميزهم، متمنياً لهم مستقبلاً باهراً.



كما تقدم كلا من الدكتور خالد سليم والدكتور خالد عبد اللطيف، بخالص الشكر والتقدير لأولياء الامور لجهدهم حتي رفعوا أبنائهم على منصة التخرج ليجنوا ثمار ما جمعوا، مؤكدين على أن نقابة الاطباء البيطرين هي بيت كل طبيب وطبيبة، حيث تعمل جاهدة على تقديم كافة أوجه الدعم للأطباء الخريجين والحفاظ على مكانة وحقوق الأطباء أينما وجدت بمختلف التخصصات.



وأوضح الدكتور بهاء الدين محمد، أن الكلية تحتفل بتخريج دفعتها العاشرة، والتي يبلغ عدد طلابها ١٣٩ طالب وطالبة، مشيراً إلى أن خريج كلية الطب البيطري خريج متميز، وله دور مهم في المجتمع، فالطبيب البيطري له دور اقتصادي هام في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض المدمرة، وكذلك رفع إنتاجياتها إلى أعلى المستويات، كما أنه يعتبر خط الدفاع الأول لحماية الإنسان من الأمراض المشتركة التي تنتقل إليه عن طريق مخالطة الحيوان.



ومن الجدير بالذكر أنه أدى طلاب الدفعة العاشرة قسم المهنة أمام نقيب الأطباء البيطرين، كما تم تكريم الطلاب الخريجين.





جامعة سوهاج تحتفل بتخرج الدفعة العاشرة من طلاب كلية الطب البيطري (2)



جامعة سوهاج تحتفل بتخرج الدفعة العاشرة من طلاب كلية الطب البيطري (3)



جامعة سوهاج تحتفل بتخرج الدفعة العاشرة من طلاب كلية الطب البيطري (7)



جامعة سوهاج تحتفل بتخرج الدفعة العاشرة من طلاب كلية الطب البيطري (8)



جامعة سوهاج تحتفل بتخرج الدفعة العاشرة من طلاب كلية الطب البيطري (9)



جامعة سوهاج تحتفل بتخرج الدفعة العاشرة من طلاب كلية الطب البيطري (10)



جامعة سوهاج تحتفل بتخرج الدفعة العاشرة من طلاب كلية الطب البيطري (11)



جامعة سوهاج تحتفل بتخرج الدفعة العاشرة من طلاب كلية الطب البيطري (12)



جامعة سوهاج تحتفل بتخرج الدفعة العاشرة من طلاب كلية الطب البيطري (13)



جامعة سوهاج تحتفل بتخرج الدفعة العاشرة من طلاب كلية الطب البيطري (15)



جامعة سوهاج تحتفل بتخرج الدفعة العاشرة من طلاب كلية الطب البيطري (16)



جامعة سوهاج تحتفل بتخرج الدفعة العاشرة من طلاب كلية الطب البيطري (18)



جامعة سوهاج تحتفل بتخرج الدفعة العاشرة من طلاب كلية الطب البيطري (20)



جامعة سوهاج تحتفل بتخرج الدفعة العاشرة من طلاب كلية الطب البيطري (21)



