اليوم السابع
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جامعة الفيوم تصدر قرارا بتعيين 5 وكلاء لكليتى التربية والخدمة الاجتماعية

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 02:49 م
جامعة الفيوم تصدر قرارا بتعيين 5 وكلاء لكليتى التربية والخدمة الاجتماعية يوسف محمد عبدالحميد
فريق المحافظات

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أصدر الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، القرار رقم (1298) لسنة 2022، بتعيين الأستاذ الدكتور ناصر عويس عبدالتواب، الأستاذ بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية بكلية الخدمة الاجتماعية، قائمًا بأعمال وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بكلية الخدمة الاجتماعية، جامعة الفيوم.

كما أصدر رئيس جامعة الفيوم، القرار رقم (1297)، لسنة 2022، بتعيين الأستاذ الدكتور يوسف محمد عبدالحميد، الأستاذ بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية بكلية الخدمة الاجتماعية، قائمًا بأعمال وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون التعليم والطلاب بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم، والقرار رقم (1299) لسنة 2022م بقيام الأستاذ الدكتور/ آمال جمعة عبد الفتاح محمد، الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، والقرار رقم (1300) لسنة 2022م بقيام الأستاذ الدكتور عبد الله إبراهيم يوسف، الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بالكلية، بالإضافة إلى أالقرار رقم (1301) لسنة 2022 م بقيام الأستاذ الدكتور أحمد علي إبراهيم، الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بالكلية.

 

الدكتور أحمد علي إبراهيم
الدكتور أحمد علي إبراهيم

 

الدكتور عبد الله إبراهيم يوسف
الدكتور عبد الله إبراهيم يوسف

 

آمال جمعة عبد الفتاح
آمال جمعة عبد الفتاح

 

يوسف محمد عبدالحميد
يوسف محمد عبدالحميد

 

الدكتور ناصر عويس
الدكتور ناصر عويس

 


جامعة المنوفية

وكيل الكلية

كلية التربية

رئس جامعة المنوفية



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