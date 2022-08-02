جامعة الزقازيق توقع بروتوكول تعاون مشتركا مع وكالة الفضاء المصرية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

وقعت اليوم جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية والتى يمثلها الدكتور محمد عفيفي طه القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة، وجامعة الزقازيق ممثلة فى الدكتور رئيس الجامعة و كلية الهندسة، وذلك بغرض إكساب الطلاب الخبرات العلمية من خلال التدريب الصيفي بالوكالة بالاضافة إلى نقل الخبرات العلمية إلى اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بحضور والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد الدرندلى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وصبرى عبد الرحيم القائم بأعمال عميد كلية الهندسة ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وهشام فوزى عميد كلية الهندسة السابق، والدكتور عادل فيكتور القائم بأعمال أمين عام الجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأعرب رئيس الجامعة عقب توقيع البروتوكول عن تقديره الكامل لمشاركة جامعة الزقازيق مع وكالة الفضاء المصرية لاهتمام الجامعة بمواكبة التطورات العلمية وملاحقة ركب التقدم التكنولوجي السريع الذي تشهده مصر مؤخرا في جميع المجالات وذلك في إطار التحول التكنولوجي لتحقيق التنمية المنشودة و يعد توقيع هذا البرتوكول تتويجا للتعاون البناء بين جامعة الزقازيق ووكالة الفضاء المصرية في مجال التدريب لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

وأكد الدكتور محمد القوصى، أن هذا التعاون يأتي في إطار نشر وتعميق علوم وتكنولوجيا الأقمار الصناعية في مختلف الجامعات المصرية، لتوسيع وتعميق نظام المعرفة التكنولوجية للأنظمة الفضائية بمصر، وتأهيل القوى البشرية للعمل في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء ذات المهارات عالية والقادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك خلق روابط فريدة بين الطلاب وأساتذتهم، إلى جانب خبراء وكالة الفضاء المصرية لفهم طبيعة تصميم وتصنيع وتشغيل نظم الأقمار الصناعية.

جدير بالذكر أنه قد تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ووكالة الفضاء المصرية فى عام2020 م بهدف تصميم وتصنيع قمر صناعي Cubesat يكون جاهزًا للإطلاق بدعم من الطرفين وبمشاركة طلاب كلية الهندسة جامعة الزقازيق ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس كأول تجربة في مصر، وقد انتهت أعمال المشروع في يناير الماضي بنجاح في إنجاز يعد هو الأول من نوعه بين كليات الهندسه المصرية.

واستمرارا لهذا النجاح وقعت جامعة الزقازيق الاتفاق التنفيذي الثاني لتطوير النموذج الهندسي الناجح الي نموذج فضائي ، حيث يهدف هذا المشروع إلى صقل الخبرات لأعضاء هيئة التدريس في تجربة حقيقية لإطلاق القمر الصناعي إلى الفضاء الخارجي ، ويعود هذا المشروع بالنفع على الطلاب حيث سيتم إشراك بعضهم في فعاليات المشروع من خلال مشاريع التخرج باستخدام إمكانات المعامل ومختبرات كلية الهندسة.