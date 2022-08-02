جارديان: دعوة لضم أفراس النهر لقائمة الحيوانات المهددة بالانقراض فى العالم

كتبت : رباب فتحى

نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية الدعوة لإضافة أفراس النهر إلى قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم بسبب تناقص أعدادها نتيجة أزمة المناخ والصيد الجائر وتجارة العاج.

وأوضحت الصحيفة أنه الثدييات شبه المائية تعيش في البحيرات والأنهار عبر أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ويقدر تعدادها من 115000 إلى 130،000. بالإضافة إلى تجارة العاج - الموجودة في أسنانها وأجزاء من جسمها- ، فهي مهددة بفعل فقدان الموائل وتدهورها ، وتأثيرات الاحتباس الحراري.

قبل مؤتمر الأطراف للأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية Cites التالي في بنما في نوفمبر من هذا العام، اقترحت 10 دول من غرب إفريقيا ، بما في ذلك توجو والجابون ومالي ، منح أفراس النهر أعلى حماية من خلال إدراجها في الملحق الأول من الاتفاقية.

تم إدراج أفراس النهر بالفعل كنوع من أنواع الملحق الثاني ، مما يعني أنها ليست بالضرورة مهددة بالانقراض ولكنها قد تصبح كذلك إذا لم يتم تنظيم تجارتها.

وإذا تمت الموافقة على الاقتراح ، فسيعني ذلك حظرًا دوليًا تامًا على التجارة في أجزاء جسم فرس النهر والعاج للمساعدة في تجنب انقراض الأنواع. تشير التقديرات إلى أنه تم تداول ما لا يقل عن 77،579 أجزاء ومنتجات فرس النهر بشكل قانوني من عام 2009 إلى عام 2018.

في عام 2016، تم تصنيف أفراس النهر على أنها معرضة للانقراض على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة مع انخفاضات محلية، لا سيما في غرب إفريقيا، مما أثار مخاوف بشأن بقاء الأنواع في بعض البلدان الأفريقية البالغ عددها 38 حيث توجد فيها.

يعد فرس النهر أحد أثقل الحيوانات البرية في العالم؛ يمكن أن يصل وزن الذكور إلى 1800 كجم ، وغالبًا ما يتواجدون في مجموعات كبيرة. الحيوانات معرضة بشكل خاص للاستغلال المفرط بسبب فترات حملها الطويلة التي تبلغ ثمانية أشهر ، والإناث لا تصل إلى مرحلة النضج الجنسي حتى تسع أو 10 سنوات.