اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 12:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

تونس: 2 مليون و626 ألف سائح زاروا البلاد منذ بداية العام حتى 20 يوليو

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 12:26 م
تونس: 2 مليون و626 ألف سائح زاروا البلاد منذ بداية العام حتى 20 يوليو رئيس الحكومة التونسية نجلاء بودن
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي، محمد المعز بلحسين، أن مليوني و626 ألف سائح زاروا بلاده منذ بداية العام الجاري حتى 20 يوليو الماضي، بنسبة زيادة 113% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار بلحسين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أنه تم تسجيل ارتفاع في العائدات السياحية بنسبة 58% حتى 10 يوليو الماضي، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتبلغ قيمة العائدات 1578 مليون دينار.

وأكد وزير السياحة التونسي أن الطريق ما يزال طويلا أمام تعافي القطاع السياحي التونسي، مبررًا ذلك بأن أزمة "كورونا" أثرت بشكل كبير على القطاع وأن المؤشرات الإيجابية المسجلة لا يجب أن تحجب التحديات الكبيرة للقطاع.

ولفت إلى وجود تحديات كبيرة يتعين التعامل معها من أهمها التحديات البيئية والصحية والاجتماعية والجيواستراتيجية بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

 

 


وزير السياحه التونسي

السياحه في تونس

التحديات في تونس

الازمه الروسيه الاوكرانيه

اخبار تونس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة