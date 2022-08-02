توزيع 600 حاوية نظافة للمدارس الواقعة بنطاق قرى "حياة كريمة" بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على أهميه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة، لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصرى، وإحداث تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجاً.

مشيرا إلى التعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة البيئة والتى قامت بتوفير حاويات نظافة لقرى حياة كريمة ونشر التوعية بالمشاكل البيئية وكيفية التعامل الإيجابى معها، وغرس القيم البيئية السليمة لدى الأطفال.

وأوضح محافظ البحيرة أن وزارة البيئة قامت بتخصيص 600 حاوية نظافة سعة 240 لتر للمدارس الواقعة بنطاق المراكز المنفذ بها المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتم تسليم الدفعة الأولى من تلك الحاويات وجارى تسلم باقى الدفعات.

ووجه محافظ البحيرة بالتنسيق بين فرع جهاز شئون البيئة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتوزيع الحاويات على المدارس الواقعة بنطاق قرى حياة كريمة بهدف نشر ثقافة التعامل الأمن مع المخلفات والمشاركة المجتمعية للتعامل مع المسائل البيئية.

من ناحية أخرى قامت وزارة البيئة بتسليم عدد 13500 شتلة لزراعتها بقرى حياة كريمة وجارى توريد كمية مماثلة لتلك القرى فور الانتهاء من استكمال البنية التحتية بها.