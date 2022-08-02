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توجيهات رئاسية بشأن مدينة مصر للألعاب الأولمبية

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 06:00 م
توجيهات رئاسية بشأن مدينة مصر للألعاب الأولمبية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير البنية الأساسية والمنشآت الرياضية على مستوى الجمهورية، وتعظيم إمكانات مصر التنظيمية لاستضافة البطولات العالمية.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى وجه بأن تتكامل مدينة مصر للألعاب الاولمبية مع المكونات والصروح الرياضية والثقافية الاخرى مثل مدينة الخيول العالمية "مرابط" ومدينة الفنون والثقافة، وذلك لتكوين نهج ونسق رياضى وثقافى شامل يتناغم مع البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر.

السيسي

الرئيس السيسي

المنشآت الرياضية

البطولات العالمية

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