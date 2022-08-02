اليوم السابع
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تنسيق الجامعات2022.. تعرف على البرامج الدراسية وأسعار الكليات بجامعة هليوبوليس

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 07:43 م
تنسيق الجامعات2022.. تعرف على البرامج الدراسية وأسعار الكليات بجامعة هليوبوليس وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ، وقرب انطلاق موسم تنسيق الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة، ينشر اليوم السابع قائمة الكليات والبرامج الدراسية فى جامعة هليوبوليس ، حيث تضم الجامعة 5 كليات وهم الهندسة والصيدلة والعلاج الطبيعى والزراعة الحيوية وإدارة الأعمال والاقتصاد.
 
كلية الصيدلة بجامعة هليوبوليس 105 ألف جنيه وتضم الكلية الأقسام والتخصصات التالية:-
- العقاقير والنباتات الطبية
- الكيمياء الصيدلية
- الكيمياء الحيوية والتكنولوجية الحيوية
- الصيدلانيات والتكنولوجيا الصيدلية
- الممارسة الصيدلية
- الأدوية والسموم
- علم الاحياء الدقيقة والصحة العامة
 
كلية الزراعة الحيوية وتقدر الرسوم بحوالي 43 ألف جنيه بخلاف الرسوم الإدارية وتضم أقسام:-
- إنتاج المحاصيل العضوية
- تكنولوجيا تصنيع الغذاء
كلية الهندسة 64.500 ألف جنيه وتضم التخصصات التالية
- العلوم الأساسية
- الهندسة المدنية
- الميكانيكا الكهربية
- العمارة الخضراء
- الميكاترونيكس
كلية العلاج الطبيعى وتقدر المصروفات بحوالي 90 ألف جنيه وتضم التخصصات التالية:-
- العلوم الأساسية والميكانيكا الحيوية
- علاج طبيعى لأمراض الباطنة والأعصاب
- علاج طبيعى لصحة المرأة والطفل
- علاج طبيعى لأمراض العظام والجراحة العامة
 
كلية إدارة الأعمال والاقتصاد وتقدر المصروفات بحوالي 54 ألف جنيه وتضم التخصصات التالية :-
- إدارة الأعمال
- الاقتصاد
كما تقدم جامعة هليوبوليس برنامج الدراسات العليا بكلية الصيدلة وهم برنامج ماجستير العقاقير 12000 وبرنامج دبلوم اليقظة الدوائية 15 ألف جنيه.
والجدير بالذكر أن أسعار جامعة هليوبوليس المذكورة تختل عن نسب الخصومات والمنح التي تقدمها الجامعة للطلاب وبخلاف الرسوم الإدارية.

تنسيق الجامعات 2022

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