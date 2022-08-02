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تنسيق الجامعات 2022.. هندسة المطرية جامعة حلوان تعلن برنامج الهندسة الإنشائية

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 09:35 ص
تنسيق الجامعات 2022.. هندسة المطرية جامعة حلوان تعلن برنامج الهندسة الإنشائية جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أعلنت كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان، تحت رعاية  الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل رئيس الجامعة،  الدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية، عن برنامج الهندسة الإنشائية، الذى تطرحه الكلية، حيث يتميز البرنامج بوجود تخصصات فريدة حيث يستخدم الطالب التقنيات الحديثة في مجال الهندسة الإنشائية وتطبيقات الكمبيوتر في التصميم الإنشائي، والقدرة على إدارة وتخطيط المشروعات الإنشائية.

وأفاد  الدكتور حسام رفاعي أن البرامج الجديدة تأتي في إطار فلسفة الجامعة لتطوير وتحديث منظومتها التعليمية بما يتماشى مع التحولات العالمية والاستجابة لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، مؤكدا أن هذه البرامج تراعي قواعد الجودة والاعتماد الأكاديمي.

كما أوضح  الدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية أن البرنامج يساهم فى تأهيل الطالب لسوق العمل في الهندسة الإنشائية عن طريق مشروعين تخرج للطلاب في اكثر من تخصص، وتدريب عملي داخلي وخارجي بجامعه شيربروك بكندا، إلى جانب مسابقات تحفيزية بين الطلاب على مستوى الكلية والجامعات المختلفة، هذا و يؤهل البرنامج الخريج العمل فور التخرج في مجال التصميم والتحليل الانشائي والتنفيذ .

كما يساهم هذا البرنامج أيضا في إعداد كوادر علمية مؤهلة هندسيًا وتقنيًا لها القدرة على المنافسة، ومواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية، وقادرة على الإبداع والابتكار والبحث العلمي.

 

وتتمثل شروط القبول في البرنامج للطلاب الراغبين فى الالتحاق للفئات الآتية:

 

 ▪️ طلاب الثانوية العامة الذين تم ترشيحهم من قبل مكتب التنسيق للالتحاق بالكلية.

 

▪️ طلاب الفرقة الاعدادية المنقولين للفرقة الاولى وطلاب الاقسام الاخرى بالكليه و طلاب هندسة حلوان.

 

▪️ الطلاب المحولين الى الكليه والمحققين للحد الادنى لكليات القطاع الهندسي بمكتب التنسيق بالجامعات الحكوميه المصريه.

 

▪️ الطلاب الوافدين من الدول العربيه والاجنبيه والمصريين الحاصلين على شهادات المعادلة.

 

 


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